РИАМО - 19 окт. Северо-восточный участок Большой кольцевой линии готов на 76%. На этом участке строятся станции «Сокольники», «Рижская» и «Марьина Роща», сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«На всем участке подходят к концу земляные и монолитные работы, идет архитектурная отделка станций, начато благоустройство территории», - рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он уточнил, что самая высокая степень готовности у станции «Марьина Роща» и составляет около 80%.

«Здесь ведется пусконаладка 130-метровых эскалаторов, на платформенной части начались монолитные работы, а в наземном вестибюле приступили к укладке натурального камня», - отметил заммэра.

По словам генерального директора АО «Мосинжпроект» (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик по строительству новых линий и станций столичного метро) Юрия Кравцова, на всех строящихся станциях идет монтаж инженерных систем: трубопроводов, воздуховодов и оборудования.

По его словам, строительная готовность станции «Рижская» составляет более 70%. На этой станции почти закончен монтаж водозащитного зонта эскалаторного тоннеля.

«В вестибюле станции возводятся перегородки, начат монтаж инженерного оборудования, ведутся работы по гидроизоляции», - подчеркнул Юрий Кравцов.

Станции северо-восточного участка БКЛ «Марьина Роща» и «Рижская» строятся закрытым способом, обе они расположены на глубине более 60 м. Ввод в эксплуатацию участка запланирован на 2022 год.

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