РИАМО - 19 окт. По программе стимулирования создания мест приложения труда инвестор построит в Западном и Восточном административных округах столицы два общественно-деловых центра общей площадью 50 тысяч квадратных метров, где смогут работать более 4,2 тысячи человек, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Одно из зданий площадью 12,1 тыс. кв. м будет построено в районе Перово, во 2-м проезде Перова Поля. Кроме офисов, в нем расположатся объекты торговли и общественного питания. Второй бизнес-центр с торговыми площадями появится на Озерной улице в Очаково-Матвеевском – площадь объекта составит 37,9 тыс. кв. м.

«В рамках программы стимулирования создания мест приложения труда застройщик построит два офисных здания общей площадью 50 тысяч квадратных метров в Западном и Восточном административных округах столицы, где смогут работать более 4,2 тыс. человек. Застройщик, компания «ПИК», планирует ввести офисные здания в эксплуатацию в 2024 и 2025 годах, – уточнил Владимир Ефимов. – Город присвоил девелоперу статус инвестиционного проекта по созданию мест приложения труда, который позволит получить льготу по плате за изменение вида разрешенного использования земельных участков под строительство жилых комплексов в Очаково-Матвеевском, Даниловском, Тимирязевском районах и в Зеленограде».