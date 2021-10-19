РИАМО - 19 окт. Полицейские задержали в Павловском Посаде двух подозреваемых в совершении грабежа. Злоумышленники избили и ограбили мужчину на Большой Покровской улице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Правонарушители похитили у потерпевшего мобильный телефон, паспорт, водительское удостоверение и банковскую карту. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 161 УК РФ «Грабеж».

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и по местам проживания задержали подозреваемых в совершении противоправного деяния», – сказала начальник пресс-службы областного главка полиции Татьяна Петрова.

Задержанными оказались двое местных жителей в возрасте 23 и 26 лет, один из злоумышленников ранее судим. Мужчины рассказали, что похищенной банковской картой расплачивались в магазинах за алкоголь и табачную продукцию, а телефон сдали в скупку.

«Один из задержанных причастен к совершению пяти краж и одного мошенничества, совершенных на территории Московского региона», – добавила Петрова.

В отношении фигурантов дела избраны меры пресечения - один заключен под стражу, второй помещен под подписку о невыезде.