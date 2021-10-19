РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 19 окт. Во вторник с 7:00 до 9:00 таксисты «Яндекса» провели очередную забастовку в Домодедове, передает корреспондент «РИАМО в Домодедово».

Предыдущая акция проходила 15 октября у магазина «Лента».

«Мы в Домодедове недовольны ценовой политикой «Яндекса». По 70 рублей заказы никто катать не хочет. Мы хотим повысить минимальную цену заказа до 200 рублей. Нам не важно, «Яндекс» будет делать доплаты или пассажиры, нам самое главное, чтобы был результат, чтобы была минималка 200 рублей», - рассказал участник акции.

В забастовке приняли участие многие таксисты.

«Много машин принимает участие. Кто-то дома сидит, просто не вышел на линию, кто-то разъехался по парковкам и отключили кнопки», - рассказали таксисты.

Забастовки будут продолжаться до тех пор, пока агрегатор не услышит их требования.

«Мы поедем уже в офис «Яндекса», будем там добиваться своих прав», - сказал один из таксистов.