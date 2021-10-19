РИАМО - 19 окт. Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская рассказала, что введение экспресс-тестирования на коронавирус в городских школах помогает не переводить детей на онлайн-обучение, сообщает «Вечерняя Москва».

На прошлой неделе в 10 московских школах начали применять систему экспресс-тестирования на коронавирус для учащихся всех классов. Тестирование нужно проходить каждые 2 недели.

«Это позволит сократить распространение инфекции, а также избежать массового перевода школьников на дистант. Вижу в этом и воспитательную задачу. Мы учим наших детей ответственно относиться к своему здоровью и к здоровью своих близких. Это формирует ответственную гражданскую позицию», — подчеркнула Ярославская.

Омбудсмен обратила внимание на то, что руководители школ должны организовать доступ в образовательные учреждения родителей, которые хотят проводить тест своим детям самостоятельно.

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