РИАМО - 19 окт. Столичная градостроительно-земельная комиссия (ГЗК) приняла решение о целесообразности внесения изменений в правила землепользования и застройки города Москвы в отношении участка в деревне Софьино Троицкого округа, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

На земельном участке площадью 1,8 га планируется построить торговый центр с магазинами, кафе, объектами бытового обслуживания, физкультурно-оздоровительным комплексом и автомойкой.

«Суммарная поэтажная площадь объекта может составить 5,5 тыс. кв. м», - уточнила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова.

Услугами торгового центра смогут воспользоваться жители близлежащих домов.