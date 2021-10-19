РИАМО - 19 окт. Территорию бывшей промышленной зоны «Южный порт» реорганизуют в рамках программы «Индустриальные кварталы», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Территория не утратит своей промышленной функции. Власти города планируют там разместить около 120 тыс. кв. м недвижимости под новые высокотехнологичные производства.

«На данном участке предусмотрено строительство объектов производственного и общественно-делового назначения, на которых будет создано более 9 тыс. новых рабочих мест. В реорганизацию территории площадью 18 га вложат 100 млрд рублей, а ежегодный бюджетный эффект для города составит 13 млрд рублей», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров добавил, что инвесторы намерены, возвести 426 тыс. кв. м недвижимости. Он уточнил, что под общественно-деловое строительство отведено 306 тыс. кв. м, а новые высокотехнологичные производства займут 120 тыс. кв. м.​