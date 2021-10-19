РИАМО - 19 окт. Первый в этом сезоне снег пошел утром во вторник в отдельных районах Москвы, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Синоптик опубликовал в Instagram видео, на котором видно, как в городе идет снег.

«В Москве пошел первый снег. Сегодня, 19 октября 2021 года. Видно, как к дождю примешиваются достаточно значимые мокрые снежинки. Добро пожаловать в зиму!» - отметил Тишковец.

Ранее синоптики прогнозировали, что во вторник в Москве выпадет мозаичный снег, который сразу же будет таять.