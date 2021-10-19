РИАМО - 19 окт. Городской медиафестиваль «Твоя Москва» пройдет с 22 по 24 октября на площади перед главным зданием МГУ имени М.В. Ломоносова, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В рамках фестиваля на Университетской площади установят интерактивный куб высотой с трехэтажный дом. Внутри куба организуют телевизионную студию, которая сможет превращаться в концертную площадку.

На поверхностях гигантского куба будут транслировать проходящие внутри концерты и лекции, а также работы визуальных дизайнеров. Запланированы выступления урбанистов, архитекторов, врачей, популярных артистов. Современное звуковое оборудование и LED-экраны позволят наблюдать за происходящим с дальнего расстояния.

Также на фестивале организуют сбор вторсырья и электротехники. Кроме того, можно будет сдать вещи на благотворительность.