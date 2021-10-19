РИАМО - 19 окт. Эксперты федерального Минфина высоко оценили управление финансами в Москве, в том числе планирование и исполнение городского бюджета, открытость бюджетных данных, межбюджетные отношения с муниципальными образованиями. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Минфин РФ обнародовал результаты рейтинга по оценке качества управления региональными финансами за 2020 год.

Как отметила руководитель московского департамента финансов Елена Зяббарова, в прошлом году пандемия коронавируса оказала огромное воздействие на процессы в экономике и социальной сфере.

«Благодаря оперативно принятым мерам нам удалось сохранить сбалансированность бюджета Москвы, его доходную базу и обеспечить прозрачное и эффективное использование бюджетных средств. В прошлом году мы продолжили работу по совершенствованию бюджетного процесса в столице», — добавила Зяббарова.

По ее словам, в 2020 году столичные власти приложили усилия для сохранения финансовой дисциплины, развития информационно-аналитических систем и централизации бухучета государственных бюджетных учреждений.

Несмотря на пандемию коронавируса и сопутствующий ей кризис, Москва сохранила устойчивость своей бюджетной системы. Все социальные обязательства перед горожанами были исполнены, а система здравоохранения получила финансирование в полном объеме.