РИАМО - 19 окт. Десять однокомнатных квартир разыграют в столице в рамках акции «Вакцина — твой ключ к здоровью!» для горожан, сделавших прививку от коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В акции могут принять участие совершеннолетние россияне с московским полисом ОМС, которые получили первый компонент вакцины или прошли повторную вакцинацию в период с 18 октября по 21 ноября. В прививочном пункте необходимо дать согласие на участие в акции.

Среди привившихся в течение пяти недель по средам будут разыгрывать по две квартиры. Имена победителей назовут в эфире телеканала «Москва 24», а также опубликуют на mos.ru.

Первый розыгрыш проведут 27 октября среди тех, кто вакцинировался на предыдущей неделе, с 18 по 24 октября. Далее розыгрыши будут проходить по такому же принципу. Обладателей последних квартир определят 24 ноября.

Вакцинация от Covid-19 проводится бесплатно в городских поликлиниках, а также в выездных прививочных пунктах в популярных общественных местах.

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