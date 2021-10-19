«Мы продолжаем активно развивать инфраструктуру для поиска работы. Москвичи уже привыкли, что за этой услугой можно обратиться в службу занятости, которая предоставляет множество возможностей по переобучению и трудоустройству. Сейчас мы активно развиваем онлайн-сервисы для горожан — теперь все, кому нужна помощь в поиске работы, могут получить эти услуги не только в службе занятости, но и онлайн на портале mos.ru», — сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.