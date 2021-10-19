РИАМО - 19 окт. Электронная услуга по поиску работы появилась на портале mos.ru. Сервис открыла московская служба занятости и департамент информационных технологий города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.
Соискателю необходимо заполнить электронное заявление и приложить к нему резюме. Специальные подсказки помогут получить нужную информацию.
После того, как заявка будет заполнена, ее получит карьерный консультант. При необходимости он актуализирует ее под профиль конкретной вакансии. Обратная связь будет осуществляться через уведомления в личном кабинете на портале mos.ru. Также соискателю может быть предложена личная встреча с карьерным консультантом.
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