РИАМО - 19 окт. Ряд поездов в сторону Москвы и области на Белорусском направлении МЖД, а также электрички МЦД-1 и «Ласточка» №717 Москва - Минск задерживаются в пути из-за внезапной остановки состава, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

В 06:30 на перегоне Фили - Кунцево-1 по техническим причинам совершил незапланированную остановку электропоезд №7101 Дубна - Одинцово. Пропуск поездов осуществляется по соседним путям. Со станции Кунцево-2 на место остановки состава уже прибыл локомотив.

Железнодорожники принимают необходимые меры для стабилизации графика движения поездов.

В пресс-службе ЦППК уточнили, что незапланированная остановка состава произошла на станции Славянский бульвар, в связи с чем задержаны несколько экспрессов и поездов на участке до Усова. Некоторые поезда могут проследовать по другому пути.