РИАМО - 19 окт. Пробки в 7-8 баллов из 10 возможных ожидаются на московских дорогах вечером во вторник, сейчас плотность движения составляет 4 балла, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Рязанском и Волгоградском проспектах, а также на шоссе Энтузиастов.

Нет проблем с движением на Мичуринском, Кутузовском проспектах и проспекте Маршала Жукова.

Автомобилистов предупредили, что заторы могут образовываться из-за проведения дорожных работ.