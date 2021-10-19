РИАМО - 19 окт. Президент России Владимир Путин поручил правительству до начала ноября рассмотреть ряд мер по поддержке семей на Дальнем Востоке. В частности, он предложил выплачивать семьям по 1 млн рублей за третьего ребенка, сообщает Газета.ru.

Предполагается, что единовременная выплата будет осуществляться только в том случае, если при рождении ребенок был зарегистрирован в органах записи актов гражданского состояния на территории Дальневосточного федерального округа.

Деньги можно будет потратить на покупку жилья на Дальнем Востоке или оплату строительства дома на территории региона.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин должен представить доклад по этому вопросу до 1 ноября.