РИАМО - 19 окт. Специалисты завершили благоустройство зоны для активного отдыха на набережной Москвы-реки в Красногорске. Работы проведены на территории густонаселенного спального района Павшинская пойма, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

По поручению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева территорию благоустроили с учетом пожеланий жителей.

«Масштабные работы по благоустройству Павшинской поймы мы начали в 2018 году по поручению губернатора Андрея Юрьевича. За это время сделано многое: благоустроили «тихую» зону, территорию у Никольского храма, набережную, сейчас завершили благоустройство «активной» зоны», - сказал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Он добавил, что теперь приведенная в порядок набережная является любимым местом жителей Павшинской поймы для прогулок и занятий спортом.

В рамках создания «активной» зоны выполнено обустройство пешеходной территории вдоль набережной, организованы велодорожки, построены спортивные и детские игровые площадки, теневые навесы с качелями. Также на набережной установили скамейки и урны, провели озеленение, организовали уличное освещение и систему видеонаблюдения.

Работы велись в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды».