РИАМО - 19 окт. Во вторник в столичном регионе будет облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой дождь. Температура воздуха окажется не выше плюс 9 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит от плюс 4 до плюс 6 градусов, в Московской области - плюс 4-9 градусов.

Влажность воздуха составит порядка 70%, атмосферное давление - 748 мм рт. ст.

По данным специалистов, перепады погоды могут негативно отразиться на самочувствии метеозависимых людей. Им рекомендовали больше двигаться, проводить время на свежем воздухе и при необходимости посещать лечащего врача.