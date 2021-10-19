РИАМО - 19 окт. С 11 по 15 октября комитетом по конкурентной политике Московской области в Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано 11 закупок, сообщили РИАМО в пресс-службе комитета.

Так, была опубликована закупка на выполнение работ по реконструкции пристройки на 300 мест к зданию школы №14 в Долгопрудном, закупка на выполнение проектных и изыскательских работ и строительство дороги Огниково-Новораково в Истре, закупка на выполнение проектных и изыскательских работ и реконструкцию Путилковского шоссе в Красногорске.

Кроме того, были размещены закупка на выполнение проектных и изыскательских работ, строительство и реконструкцию дороги Пятницкое шоссе – Саврасово – М-10 «Россия» в Химках и Солнечногорске, закупка на выполнение проектных и изыскательских работ и реконструкцию Пироговского шоссе в Мытищах, закупка на благоустройство площади Металлургов в Ступине, закупка на капитальный ремонт автомобильной дороги по адресу: Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, ул. Утренняя, уч. 1.

Были также опубликованы закупка на строительство подъезда к мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске, закупка на обустройство и установку туалетов нестационарного типа в Талдомском округе, Люберцах, Дмитровском округе, Реутове, Богородском округе, Домодедове, Одинцовском, Ленинском округах, Химках.

Размещены закупка на реконструкцию участка Мякининского шоссе от автомобильной дороги федерального значения М-9 «Балтия» до МКАД в Одинцовском округе и закупка на выполнение работ по созданию сезонного ледяного катка в парке «Наташинские пруды» в Люберцах.