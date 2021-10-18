РИАМО - 18 окт. Мужчина в белой футболке «Я дагестанец. Нет плохой нации» раздал девушкам и женщинам розы и конфеты в метро Москвы. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей.

Молодой человек своей необычной акцией решил показать, что плохих наций не бывает, бывают плохие люди по отдельности. Свое лицо он скрыл за маской.

Каждой женщине и девушке незнакомец дарил розу и шоколадный батончик Bounty.

Провести марафон подарков мужчина решился после большого количества негативных новостей в СМИ про Дагестан и его уроженцев.

«Нас всегда учили на зло отвечать добро», — подчеркнул молодой человек, добавив, что не ищет хайпа и славы.