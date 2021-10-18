РИАМО - 18 окт. Главгосстройнадзор Подмосковья усилит контроль за соблюдением антиковидных мер на строительных площадках в Московской области из-за ухудшения эпидемиологической обстановки. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инспекторы будут проверять прохождение рабочими утреннего фильтра, а также ношение масок, наличие запаса средств индивидуальной защиты и другие показатели. Кроме того, в этот раз они используют дистанционные методы контроля.

«Наша главная цель – не допустить вспышек заболевания на стройках. Сейчас для этого мы задействуем наш мониторинговый центр. С помощью камер, установленных на стройках, наши специалисты смогут оперативно мониторить обстановку онлайн и в случае выявления нарушения направить инспектора на объект», – сказал министр правительства Подмосковья по госнадзору в строительстве Артур Гарибян.

Главгосстройнадзор уже прибегал к усилению антиковидных мер весной. Наряду с основными проверочными мероприятиями тогда на строительных площадках запустили квадрокоптеры с громкоговорителями. Дроны оповещали работников о необходимости соблюдения санитарных требований. Это позволило создать эффект постоянного присутствия и улучшить дисциплину на объектах.