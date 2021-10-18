РИАМО - 18 окт. Председатель комиссии, первый зампред правительства РФ Андрей Белоусов поставил задачу обеспечить максимальную безопасность всех участников и персонала Всероссийской переписи населения. Об этом сообщает пресс-служба медиаофиса переписи.

Перепись стартовала в РФ 15 октября и продлится по 14 ноября.

Переписчики будут регулярно проходить тестирование на Covid-19 под контролем Роспотребнадзора, будут обеспечены индивидуальными средствами защиты и получат страховые полисы от Сбербанка и ВТБ, которые включают и выплаты в случае заболевания коронавирусной инфекцией.

«В случае если люди заболеют, они получат соответствующие страховые выплаты. Это защищенность и уверенность для персонала», — подчеркнул Белоусов.

В ходе переписи будут строго соблюдаться инструкции Минздрава России и Роспотребнадзора. Среди них соблюдение социальной дистанции в помещениях стационарных переписных участков, контроль температуры сотрудников, обеспечение масками, регулярная санитарная уборка и проветривание помещения.

При наборе переписчиков отдавался приоритет людям с иммунитетом — уже переболевшим или вакцинированным. С конца прошлого года Росстат ведет активную работу по разъяснению важности вакцинации среди переписчиков и переписного персонала.

Каждый переписчик и волонтер прошел обучение, как максимально обезопасить себя и окружающих во время переписи с учетом последних рекомендаций Минздрава и Роспортребнадзора. Например, если у респондента есть признаки простуды, то переписчик оставит ему (положит в почтовый ящик) листовку с подробным описанием, как можно переписаться самостоятельно через интернет.

«Мы обновили противоковидные памятки и сценарии работы для каждой ситуации – все доводится до переписчиков», — сказал глава Росстата Павел Малков.

Кроме того, по его словам, сформировано несколько групп быстрого реагирования.

«Будем оперативно выезжать на место, где увидим какие-либо проблемы. В ручном режиме будем корректировать ситуацию», — добавил он.