РИАМО - 18 окт. Специалисты комитета по туризму Подмосковья сформировали подборку из 6 старинных региональных строений, напоминающих средневековые замки. Они пользуются популярностью у гостей и жителей области, сообщает пресс-служба комитета.

Открывает топ-6 усадьба Быково в Раменском округе. Главный дом – памятник архитектуры XVIII века – был построен в духе эклектики. Каждый из 4 фасадов отличается от других. По одной из легенд в этом загадочном здании заседали масоны.

На втором месте – Храм Владимирской иконы Божией Матери в Быково. Его считают одним из лучших образов русской архитектуры. Аналогов нет во всей Московской области. Храм был создан в псевдоготическом стиле, его внешняя часть облицована белым камнем. Чаще всего строение ассоциируют с замком Спящей красавицы, крымским Ласточкиным гнездом и парижским собором Нотр-Дам.

Усадьба Марфино своей колоритностью привлекла создателей фильма «Мастер и Маргарита» Юрия Кары. Именно в этих стенах, украшенных стрельчатыми окнами, башенками и грифонами, снимали сцену «Бал у Сатаны».

В Одинцовском округе расположена усадьба Васильевское Щербатовых. Здесь кирпичный замок выстроили в стиле викторианской неоготики XIX века. В те времена в саду росли экзотические растения, а по парку бегали ручные косули и серны. В годы революции усадьбу разграбили, но к нынешнему времени замок восстановили полностью.

На пятом месте списка оказался Ново-Никольский собор из Можайского округа. Он имеет вид костела с элементами неоготики и русской готики. Подклет собора — своеобразный «слоеный пирог», в нем сохранились и до сих пор видны культурные слои — части старого кремля.

Завершает топ-6 Усадьба Подушкино (Мейендорф) в Одинцовском округе. Ее строили с 1874 по 1885 годы, господский дом стилизовали под французское шато начала XVI века. В наши дни здесь проходят официальные международные мероприятия.

Подкаст о подмосковном туризме «Путь-дорога»>>