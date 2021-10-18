РИАМО - 18 окт. На территории Московской области 15 октября стартовала Всероссийская перепись населения. Каждый гражданин может пройти перепись по 14 ноября 2021 года на едином портале Госуслуг, в МФЦ и лично у переписчика, который придет домой. Об этом сообщает медиаофис переписи.

Главным нововведением переписи является возможность самостоятельного заполнения жителями электронного переписного листа на едином портале Госуслуг.

Впервые к участию в переписи привлекаются волонтеры. Заявленная численность волонтеров для подготовки и проведения ВПН-2020 года в Московской области – 1634 человека. С 15 октября по 8 ноября в МФЦ должны работать 1062 человека, на выездных переписных участках – 155 человек, принимать участие в информировании населения – 417 человек.

Волонтеры примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных в качестве переписчиков.

Традиционно студенты охотно участвуют в переписи населения, и статистики высоко оценивают их труд. Желающие поработать переписчиками во время Всероссийской переписи населения активно сотрудничают с Мосстатом. Для работы в качестве переписного персонала обратились 2315 студентов из различных образовательных учреждений.

К работе по подготовке и проведению ВПН-2020 года в Московской области с учетом резерва (15%) привлечено 2772 контролера, переписчиков – 16 659 человек, 244 – инструктора районного уровня в МФЦ. Они прошли курс обучения в Мосстате, с ними оформлены договорные отношения по участию в переписи населения.

Средняя норма нагрузки переписчика – опрос и заполнение переписных документов на 550 человек. Переписчики также осуществляют опрос населения на стационарном участке.

Если человек по каким-то причинам не хочет пускать переписчика домой, а интернетом пользуется с трудом, можно прийти на переписной участок (2403 единицы по Московской области). Дополнительные места будут организованы в МФЦ – 179 стационарных участков. Там будет ждать переписчик, который задаст нужные вопросы.

Получить достоверную информацию о переписи, а также проверить личность переписчика можно будет, позвонив в Мосстат, или по бесплатному телефону горячей линии Всероссийской переписи населения: 8 800 707-20-20.