РИАМО - 18 окт. Замоскворецкий районный суд столицы признал предпринимателя Валерия Перевозникова, обманувшего инвалидов с изготовлением протезов на несколько миллионов рублей, виновным в мошенничестве. Он получил 12 лет колонии общего режима, сообщается на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.

Суд также удовлетворил заявленные гражданские иски на общую сумму 10,4 млн руб., которая взыскана с осужденного в пользу потерпевших.

Бизнесмен обещал изготовить инвалидам новые протезы, для оплаты которых предлагал оформить многомиллионные кредиты, однако не выполнял взятые на себя обязательства. От действий мошенника пострадали член паралимпийской сборной России по волейболу, чемпионка мира и Европы, а также другие граждане.

Приговор был вынесен 15 октября. Решение еще не вступило в законную силу.