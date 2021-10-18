РИАМО - 18 окт. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко не видит смысла в противостоянии против Владимира Минеева. У спортсмена другие планы на ближайшее будущее, сообщает Газета.ru.

Шлеменко надеется побороться за титул чемпиона EFC.

«Мне кажется, у него будет третий бой с Магомедом Исмаиловым – это раз. Во-вторых, у меня дела в Eagle FC, следующий бой будет чемпионский», - сказал Шлеменко.

На сегодняшний день у него за плечами уже 61 победа и 13 поражений, при этом один бой признали несостоявшимся.