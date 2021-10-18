РИАМО - 18 окт. Инженеры столичной группы компаний «Моспроект-3» представили цифровую модель проекта участка трансконтинентального маршрута «Европа – Западный Китай» Международной ассоциации по инженерной геологии, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.
С результатами исследования специалистов холдинга в области карстовых явлений в строительстве инфраструктуры познакомилось международное экспертное сообщество в Афинах.
С ландшафтами, характерными для карстовых процессов, инженеры столкнулись при проработке проекта трассы М-12 в Нижегородской области. Эта проблема широко известна, такое явление может иметь серьезные последствия, однако единой технологии работы с ним пока нет.
Активность карстовых процессов удалось выявить с помощью компьютерного анализа собранных данных.
«На основе полученной информации команда также построила математическую модель риска возникновения новых явлений», - добавила Меркулова.
Благодаря этой модели специалисты определили методы работы с этим явлением, они вошли в проект магистрали. Описанные мероприятия позволяют безопасно вести строительство и вводить объект в эксплуатацию.
Команда холдинга продолжает работать в этом направлении и актуализировать информацию.
Проблематику карстовых деформаций инженеры отразили в цикле интенсивов с отечественными, европейскими и североамериканскими учеными.
ГК «Моспроект-3» занимается проектными и подрядными работами на 5 этапе автомобильной дороги «Москва – Нижний Новгород – Казань» протяженностью 107 км. На данном участке планируется построить 57 искусственных сооружений, в числе которых 41 путепровод и 7 мостов.
Магистраль станет частью международного транспортного маршрута и окажет значительный макроэкономический эффект для нескольких регионов страны.
Решением президента РФ Владимира Путина трассу продлят до Екатеринбурга (при участии холдинга), затем до Челябинска и Тюмени.
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