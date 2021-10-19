РИАМО - 19 окт. Для культурного человека 19 октября 2021 года имеет большое значение. В этот день поклонники балета с разных частей света будут следить за многочасовой трансляция из ведущих театров мира. Есть и другие поводы отпраздновать и вспомнить эту дату.

Всемирный день балета

Конкретную дату для праздника подобрать не удается, слишком сложно совместить программы стольких театров, но в 2021 году Международный день балета отпразднуют именно 19 октября.

Идея необычного празднования родилась в Великобритании. Там в Ковент-Гардене в один прекрасный день решили установить камеры в залах и провести прямую трансляцию репетиций Королевского балета в интернете и соцсетях. С 2014 года акция стала ежегодной, а количество театров увеличилось.

Труппы Московского Большого театра, Австралийского балета Мельбурна, Монако, Амстердама, Сан-Франциско, Национального балета Канады в Торонто традиционно участвуют в многочасовых трансляциях, первая длилась 9 часов, но были и по 20. World Ballet Day - это удивительная возможность заглянуть за кулисы и подглядеть за буднями балерин и балетмейстеров.

Всероссийский день лицеиста

В 1811 году 19 октября ознаменовалось открытие Императорского Царскосельского лицея, который сегодня у всех ассоциируются с его знаменитым воспитанником Александром Пушкиным.

Выпускниками лицея стали такие люди, как поэты Дельвиг и Кюхельбекер, мореплаватель Матюшкин, канцлер Горчаков, декабрист Пущин, директор Императорской публичной библиотеки Корф.

Сегодня эту дату празднуют во многих российских лицеях.

Осадное положение в Москве

Не только праздниками запомнился этот день в России. 80 лет назад 19 октября 1941 года Госкомитет Обороны принял постановление об объявлении осадного положения в Москве и прилегающих районах.

Шел первый год Великой Отечественной войны. Враг подступал к столице.

Открытие антибиотика стрептомицина

Первым препаратом, давшим положительный результат при лечении туберкулеза, стал стрептомицин. Его никогда не было бы, если бы 19 октября 1943 года Альберт Шатц и Зельман Ваксман не смогли выделить стрептотрицин. Именно это исследование легло в основу препарата стрептомицина.

За это открытие в 1952 Ваксман был награжден Нобелевской премией по физиологии и медицине «за открытие стрептомицина, первого антибиотика, эффективного при лечении туберкулеза».