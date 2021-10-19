РИАМО - 19 окт. Столичные энергетики приступили к замене автотрансформатора подстанции «Баскаково» в рамках третьего этапа реконструкции, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

Проект реализует компания «Россети Московский регион». Новый автотрансформатор обладает улучшенными характеристиками и показателями надежности. Все это позволит снизить нагрузку на питающий центр и потери электроэнергии.

Также энергетики заменят 2 регулировочных трансформатора мощностью 40 МВА каждый на трансформаторы мощностью 63 МВА, что создаст резерв мощности для подключения новых абонентов.

Кроме того, специалисты заменят электромеханические устройства релейной защиты, автоматики и телемеханики на более современные микропроцессорные устройства от российских производителей. Все работы планируют полностью завершить в декабре текущего года.

Ранее на подстанции уже заменили электрооборудование открытого распределительного устройства 220 кВ, в том числе один автотрансформатор мощностью 200 МВА. Вместо 6 масляных выключателей установили экологичные элегазовые: они надежнее в эксплуатации, а также обладают лучшими коммутационными характеристиками.

Модернизация подстанции «Баскаково» повысит надежность электроснабжения 1,5 млн человек в Восточном округе столицы, включая районы Новогиреево, Вешняки и Новокосино.

Также улучшится электроснабжение больницы №15 им. Филатова, районной тепловой станции Перово, газораспределительного узла «Вешняки», Южно-Измайловской насосной станции, 20 общеобразовательных школ и 2 детсадов.