РИАМО - 18 окт. Боец смешанного стиля (ММА) Александр Шлеменко прокомментировал манеру ведения боя Артура Гусейнова в главном поединке турнира EFC 42, сообщает Газета.ru.

«Пытался ли он играть на публику, стоя в клинче? Мне странно делать какие-то выводы за Артура. Получается, он говорит одно, делает другое. Может быть, он себя раскручивал», – сказал Шлеменко.

Он добавил, что рефери должны были чаще разнимать участников боя. Шлеменко заявил, что у него не было никакого желания «таскать эту тушу на себе».

«По клинчу хочу сказать тем людям, которые, может быть, предъявляют претензии – поймите: клинчи должен разнимать рефери. А он не разнимал», – объяснил боец.

Перед боем во время битвы взглядов Гусейнов боднул Шлеменко, а тот оттолкнул соперника. Конфликт прекратил президент лиги Шамиль Завуров.