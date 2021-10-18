РИАМО - 18 окт. В Санкт-Петербурге с 1 ноября вводятся QR-коды для посещения общественных мест и мероприятий, передает Федеральное агентство новостей.

Ограничительная мера распространится в том числе и на точки общепита: кафе, бары и рестораны.

Кроме того, работодателям рекомендовано перевести сотрудников на удаленку на предпраздничный период с 1 по 3 ноября.

Также в целях снижения риска распространения коронавируса снижено число участников массовых мероприятий — с 75 до 40.

За сутки в Санкт-Петербурге выявлено 3097 случаев заболевания коронавирусом. Общее число случаев за пандемию достигло 666 736.