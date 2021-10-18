РИАМО - 18 окт. Федеральная программа повышения эффективности личного бренда «Женский бизнес» для самозанятых женщин Московской области стартовала в регионе в понедельник, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.
Она отметила, что программа «Женский бизнес» поможет предпринимателям максимально эффективно работать в статусе «самозанятый», узнать секреты создания личного бренда, развить управленческие навыки и увеличить прибыль.
«Женский бизнес» представляет из себя цикл из трех очных семинаров и шести онлайн-вебинаров, которые проведут известные российские предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса в разных сферах. Спикеры расскажут самозанятым об эффективных инструментах, которые помогут в работе.
Участницы программы получат советы по оптимизации затрат, способам привлечения финансов, узнают, как построить личный бренд в социальных сетях и обсудят тонкости работы с клиентами.
Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения участницы получат сертификат о прохождении программы. Для самозанятых женщин из Московской области участие бесплатное.
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