РИАМО - 18 окт. Федеральная программа повышения эффективности личного бренда «Женский бизнес» для самозанятых женщин Московской области стартовала в регионе в понедельник, сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«В Московской области сегодня уже более 270 тыс. самозанятых, их совокупный доход превысил 73 млрд рублей с 2019 года. Среди них довольно много женщин, которые все чаще выбирают именно этот налоговый режим для ведения бизнеса», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она отметила, что программа «Женский бизнес» поможет предпринимателям максимально эффективно работать в статусе «самозанятый», узнать секреты создания личного бренда, развить управленческие навыки и увеличить прибыль.

«Женский бизнес» представляет из себя цикл из трех очных семинаров и шести онлайн-вебинаров, которые проведут известные российские предприниматели с опытом построения устойчивого бизнеса в разных сферах. Спикеры расскажут самозанятым об эффективных инструментах, которые помогут в работе.

Участницы программы получат советы по оптимизации затрат, способам привлечения финансов, узнают, как построить личный бренд в социальных сетях и обсудят тонкости работы с клиентами.

Программа проходит с 18 октября по 17 ноября 2021 года. По окончании обучения участницы получат сертификат о прохождении программы. Для самозанятых женщин из Московской области участие бесплатное.