РИАМО - 18 окт. Компания Apple презентовала новый MacBook Pro в двух версиях – 14 и 16 дюймов, пишет Газета.ru.

Ноутбук получил обновленный дизайн с «челкой», как у iPhone. MacBook Pro стали компактнее: их ширина теперь составляет 17 мм и 15,5 мм.

MacBook Pro оснащен портами USB-C, Thunderbolt, портом HDMI и разъемом для наушников 3,5 мм. При этом в новой модели нет TouchBar, но есть зарядка MagSafe.

Кроме того, новый MacBook Pro оснастили дисплеем mini-LED с поддержкой до 120 Гц.

Ранее Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods. Это первое обновление линейки с 2019 года.

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