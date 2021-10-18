РИАМО - 18 окт. Компания Apple представила третье поколение беспроводных наушников AirPods, сообщает Газета.ru.

Это будет первое обновление линейки с 2019 года. Наушники получили дизайн AirPods Pro, только резиновых насадок у них не имеется. Функционал также претерпел изменения, например, новые наушники поддерживают пространственное звучание.

AirPods 3 работают до 6 часов от одной зарядки и около 30 часов с кейсом. Кроме того, они поддерживают беспроводную зарядку MagSafe.

Кроме того, новые наушники защищены от воды и пота. А еще в них встроена система выравнивания давления внутри уха.

Цена AirPods 3 составит 179 долларов.