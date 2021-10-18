РИАМО - 18 окт. В Подмосковье в этом учебном году свыше 3,5 тыс. школьников уже проходят обучение в детских технопарках «Кванториум» и «Изобретариум». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«Самыми востребованными направлениями у ребят стали занятия по космической инженерии и IT-направлениям», – сказала зампред правительства области Ирина Каклюгина.

Она напомнила, что в Подмосковье функционирует три «Кванториума»: в Королеве, Балашихе и Красногорске, а также один «Изобретариум» в Реутове.

По словам зампреда, это новый формат допобразования для школьников и он успешно реализуется в регионе уже несколько лет.

«Мы видим высокий интерес к обучению со стороны ребят. В учреждениях может заниматься каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, все занятия бесплатные. Помимо теоретической части, тут дается много практических навыков. Обучение интерактивное – ребятам очень интересно», – резюмировала Каклюгина.