РИАМО - 18 окт. До конца текущего года в Подмосковье планируется отремонтировать около 13 тыс. подъездов многоквартирных домов, работы на 9,1 тыс. из них уже завершены, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ региона.

Обновление объектов проводится в рамках масштабной программы губернатора «Мой подъезд». Ее задача заключается в том, чтобы улучшить качество жизни жителей региона. План по программе на этот год выполнен уже на 74%.

«Судя по тому, что ремонтные работы реализуются в активном темпе, то все объекты будут сданы в установленные сроки», - сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Антон Велиховский.

Программа «Мой подъезд» реализуется в Подмосковье с 2016 года, с момента ее старта в порядок приведены уже свыше 91 тыс. подъездов.

Решение об участии в ней принимают собственники жилья, они же могут выбирать цвет стен, оформление входов, форму светильников, полы и перила.