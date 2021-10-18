РИАМО - 18 окт. Пункт вакцинации и ревакцинации от Covid-19 открылся в пассажирском терминале аэропорта Домодедово, сообщает пресс-служба аэропорта.

Пункт находится на втором этаже в зоне прилета внутренних воздушных линий, он работает по будням с 9:00 до 16:00.

В наличии две вакцины - «Спутник V» и «Спутник lite». Сделать бесплатную прививку от коронавирусной инфекции могут граждане РФ старше 18 лет не имеющие противопоказаний. Процедура проводится при наличии паспорта, полиса и СНИЛС.

Помимо пункта вакцинации, в аэропорту работают 6 пунктов тестирования, в которых доступны все виды диагностики: тест на возбудитель коронавирусной инфекции по методу ПЦР, тест на антитела к Covid-19 и экспресс-тесты.

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