РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. Более 730 звонков приняли диспетчеры ЕДС в Балашихе за минувшую неделю, сообщается на странице службы в Instagram.

С 11 по 18 октября диспетчеры Единой диспетчерской службы оформили 733 заявки, а всего было выполнено 845.

146 заявок касались работы сантехники, 83 звонка поступили с жалобами на состояние жилого фонда, 65 - на электроснабжение, 55 – на санитарное содержание, 32 - на газоснабжение.

Служба ЕДС работает круглосуточно без выходных, а обратиться можно несколькими способами – через форму на сайте по телефону: 8(499)929-99-99, через приложение (мобильное приложение «ЕДС Балашиха» доступно в App Store и Google Play).