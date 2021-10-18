РИАМО - 18 окт. Обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве при строительстве детского сада в особо крупных размерах утвердила прокуратура Подмосковья. Обвинения предъявлены 3 фигурантам, сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, с января по апрель 2014 года злоумышленники предоставляли администрации Орехово-Зуевского округа ложную информацию о том, как виды работ и в каких объемах производились при строительстве детского сада на 200 мест.

Сведения также касались понесенных затрат. По документам, содержащим недостоверную информацию, фигуранты получили более 2,5 млн рублей.

Дело рассмотрит Тушинский районный суд.