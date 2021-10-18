РИАМО (БАЛАШИХА) - 18 окт. В рамках акции «Гражданский мониторинг» и в целях осуществления общественного контроля за деятельностью полиции общественники подмосковного Главка МВД России проверили изолятор временного содержания (ИВС) и дежурные части Балашихи и Реутова, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Проверку деятельности полиции провели члены Общественного совета при ГУ МВД России по региону Сергей Леонов, Игорь Понкин, Тахир Нурмиев, Тимур Чекуев, а также заместитель председателя Общественного совета при МУ МВД России «Балашихинское» Анатолий Шестаков.

Общественники проверили соблюдение прав подозреваемых, обвиняемых и задержанных, состояние и материально-техническое обеспечение медпункта и следственных кабинетов, а также требования санитарно-эпидемиологического содержания помещений. Проверяющие пообщались с задержанными, проконтролировали соблюдение температурного режима в камерах ИВС.

В дежурных частях члены советов ознакомились с действиями оперативного дежурного при поступлении сообщений граждан о преступлениях и правонарушениях, проверили соблюдение установленного порядка регистрации заявлений, наличие образцов и информации о предоставляемых правоохранительными органами госуслугах, в том числе в электронном виде.

Сергей Леонов и Анатолий Шестаков побывали в помещениях для административных задержанных в отделе полиции по Реутову, также осмотрели наличие и состояние медикаментов первой медицинской помощи, освещение и вентиляцию камер для задержанных, сроки годности сухих пайков, журналы доставленных лиц и графики санитарной обработки отдела.

Подводя итоги мероприятия, проверяющие положительно оценили работу сотрудников изолятора и дежурных частей.

«Нами не выявлены нарушения содержания задержанных лиц. Права лиц, содержащихся под стражей, не нарушаются», - заключил Леонов.