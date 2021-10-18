РИАМО - 18 окт. Столичные полицейские задержали молодого человека, арендовавшего с чужого аккаунта автомобиль Mercedes одной из компаний каршеринга, сообщает пресс-служба УВД по ЦАО ГУ МВД РФ по Москве.

Автомобиль остановили сотрудники полиции на улице Грузинский вал. При проверке документов водителя выяснилось, что он совершал поездку неправомерно, а машина арендована по чужому аккаунту через мобильное приложение на Лесной улице.

Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 19-летний москвич. Со слов злоумышленника, автомобилем он завладел, чтобы покататься, цели хищения у него не было. Транспортное средство переместили на штрафную стоянку.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.