РИАМО - 18 окт. 6 единиц транспорта столкнулись на 14-м км внутренней стороны МКАД. Предварительно, есть 1 погибший и 1 раненый, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Инспекторы ДПС сейчас разбираются в обстоятельствах аварии. На место вызвана следственно-оперативная группа.

Ограничено движение транспорта по 2-м крайним полосам. Водителей по возможности призвали выбирать пути объезда.

Общая загруженность столичных дорог составляет 6 из 10 возможных баллов, согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки».