РИАМО - 18 окт. Праздник День отца отметили в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха. Участие в нем приняли несколько десятков семей. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Программа мероприятия включала мастер-классы, веселые старты «Папа может!» и музыкальный блок с участием Заслуженного артиста России, депутата Госдумы Дениса Майданова. Важность нового праздника подчеркнул глава Одинцовского округа Андрей Иванов.

«День отца был утвержден указом президента в октябре 2021 года. Праздник призван обратить внимание на важность отцовской миссии в сохранении традиционных семейных ценностей, в воспитании здорового подрастающего поколения. Символично, что это важное событие прошло на одной из наиболее узнаваемых и посещаемых площадок Одинцовского муниципалитета», – отметил Андрей Иванов.

Денис Майданов также отметил значимость новой праздничной даты. По его мнению, хороший отец – это фундамент здоровой семьи.

«Отец – это герой, это фундамент, это человек, который защищает и оберегает свою семью. Он всегда идет вперед, помогает детям стать взрослыми, дает отличное образование и учит их почитать старших: бабушек и дедушек. И, конечно, это тот человек, которому хочется сказать: «Спасибо за все, что сделал для нас», – сказал артист.

Всех участников веселых стартов на финише наградили медалями. Также победители в номинациях «Самая большая семья», «Самая быстрая семья» и «Самая креативная семья» получили подарки и сладкие призы.