РИАМО - 18 окт. Лису обнаружили на территории храма Василия Блаженного в центре столицы. Животное поймать не удалось, сообщает «Московской комсомолец».

Рыжая хищница была зафиксирована камерами наблюдения рано утром в понедельник. Она пробежала возле Покровского собора и скрылась. Сотрудники службы безопасности не смогли найти животное.

В последнее время лисы стали часто наведываться в столичные храмы.

В сентябре лису видели на территории Сретенского монастыря. Животное не смогли поймать, оно также ловко сбежало от специалистов по отлову зверей.

Кроме того, ранее лису замечали и у Саввино-Сторожевского монастыря.