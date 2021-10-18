РИАМО - 18 окт. Причин повышенного пульса может быть много. Врач-кардиолог Юлия Маршинцева объяснила, что на него могут влиять стресс, повышенная температура и другие факторы. Чем чаще пульс, тем меньше крови поступает в сердце, сообщает «МИР 24».

Из-за этого возникает опасность угроза ишемии и инфаркта.

После поражения вирусом причиной повышенного пульса может быть интоксикация.

«В таких случаях врачи назначают бета-блокаторы – препараты, которые урезают пульс. Со временем, когда организм придет в себя и восстановится после тяжелого заболевания, пульс придет в норму», – рассказала Маршинцева.

Если пульс постоянно держится выше 90, нужно обратиться к врачу. Причины могут крыться в нарушении работы щитовидной железы, анемии и других проблемах со здоровьем.

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