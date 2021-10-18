РИАМО - 18 окт. Встреча с писателем и блогером Никой Набоковой состоится в магазине «Читай-город» в ТРЦ «Европейский» 19 октября, сообщает пресс-служба сети книжных магазинов.

Читателей ждет искренний разговор «по душам»: о любви, нежности и о том, что действительно важно. Ника ответит на вопросы зрителей, поделится своим опытом и расскажет про свои новые проекты.

Ника Набокова входит в список самых продаваемых авторов жанра «популярная психология». Ведет популярный блог в Instagram с более 700 тыс. подписчиков.

На встрече автор расскажет про новинки: книгу-конверт «Нежные письма. Про любовь, про тебя...», настенный календарь «Год любви к себе. 12 теплых психологических практик» на 2022 год, а также о своей будущей новинке, с которой читатели смогут познакомиться в ноябре этого года, – книге «Вакцина от одиночества. Эффективность 100%, даже в тяжелых случаях».

Вход на мероприятие свободный, однако количество мест ограничено. Необходимо иметь средства индивидуальной защиты (маски и перчатки), а также соблюдать социальную дистанцию.

Встреча начнется в 19:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 18+.