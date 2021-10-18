РИАМО - 18 окт. В книжном магазине «Читай-город Европейский» 21 октября состоится презентация книги Олега Роя «Порог», сообщает пресс-служба сети магазинов.

Олег Рой в особом представлении не нуждается. Он автор более 150 книг для детей и взрослых. По его сюжетам снимаются фильмы, сериалы и мультики для самых маленьких. 21 октября в 19:00 он представит свой новый роман «Порог» в книжном магазине в ТРЦ «Европейский».

Эта книга — подарок, который сделал Олег Рой своим читателям к 30-летию творческой деятельности. «Порог» заметно выделяется на фоне всего творчества писателя — это мистическо-философский триллер о человеческих страстях и тех жертвах, которые готовы принести люди, чтобы достичь своей цели.

На встрече с читателями автор расскажет об истории создания «Порога», поделится творческими планами и ответит на вопросы зала. Вечер завершится автограф-сессией.

Адрес магазина «Читай-город»: м. Киевская, пл. Киевского Вокзала, д. 2, ТРЦ «Европейский», 4 этаж.