РИАМО - 18 окт. За год работы благотворительного сервиса, запущенного в октябре 2020 года на портале mos.ru, к нему присоединились 55 партнеров-фондов. Благотворители отметили, что с его появлением повысился интерес москвичей к этой теме, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
Итоги работы сервиса подвели в ходе онлайн встречи с заммэра столицы - главой аппарата мэра и правительства города Натальей Сергуниной.
Этот фонд занимается помощью детям со сложными генетическими заболеваниями и ребятам, у которых уже были операции по трансплантации печени, или которым это еще предстоит.
Еще одно направление, представленное в сервисе, — помощь бездомным животным.
«Помогать животным можно по-разному: стать волонтером, забрать питомца домой из приюта или поддержать зоозащитные фонды финансово — через благотворительный сервис на mos.ru», — отметила директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.
Она добавила, что рада появлению такой информационной поддержки.
Сервис действительно позволяет узнать больше о программах благотворительных организаций. А также результатах их деятельности.
«Понимая, что есть фонд по борьбе с инсультом, человек может не только сделать пожертвование, но и позвонить нам, получить поддержку», — заявила директор по развитию фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» Екатерина Милова.
За время работы сервиса горожане отправили свыше 30 тыс. переводов. С июня 2021 года воспользоваться им можно и через мобильное приложение «Моя Москва».
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