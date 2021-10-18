РИАМО - 18 окт. За год работы благотворительного сервиса, запущенного в октябре 2020 года на портале mos.ru, к нему присоединились 55 партнеров-фондов. Благотворители отметили, что с его появлением повысился интерес москвичей к этой теме, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

Итоги работы сервиса подвели в ходе онлайн встречи с заммэра столицы - главой аппарата мэра и правительства города Натальей Сергуниной.

«Бывают ситуации, когда нужна экстренная помощь, а времени для адресного сбора денег нет. Например, необходимо срочно купить лекарство перед отъездом ребенка домой, в другой город. С такими внезапными задачами и помогает справиться постоянный сбор средств в благотворительном сервисе», — рассказала директор фонда «Жизнь как чудо» Анастасия Черепанова.

Этот фонд занимается помощью детям со сложными генетическими заболеваниями и ребятам, у которых уже были операции по трансплантации печени, или которым это еще предстоит.

Еще одно направление, представленное в сервисе, — помощь бездомным животным.

«Помогать животным можно по-разному: стать волонтером, забрать питомца домой из приюта или поддержать зоозащитные фонды финансово — через благотворительный сервис на mos.ru», — отметила директор фонда «Собаки, которые любят» Юлия Лындина.

Она добавила, что рада появлению такой информационной поддержки.

Сервис действительно позволяет узнать больше о программах благотворительных организаций. А также результатах их деятельности.

«Понимая, что есть фонд по борьбе с инсультом, человек может не только сделать пожертвование, но и позвонить нам, получить поддержку», — заявила директор по развитию фонда по борьбе с инсультом «ОРБИ» Екатерина Милова.

За время работы сервиса горожане отправили свыше 30 тыс. переводов. С июня 2021 года воспользоваться им можно и через мобильное приложение «Моя Москва».