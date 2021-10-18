РИАМО - 18 окт. Популярный блогер Ирина Лилло (@irina.lillo) с более чем 500 тыс. подписчиков, автор курса «Свидание с мечтой», помогающего тысячам людей по всему миру жить счастливой полноценной жизнью, представит книгу «Формула мечты» в ТРЦ «Европейский» 22 октября. Об этом сообщает пресс-служба сети магазинов.

«Формула мечты» — книга, которая поможет воплотить в жизнь самые дерзкие желания. Ирина Лилло вложила в нее много вдохновения, бесценный опыт и уникальные знания, которые она сама по крупицам искала и собирала в течение своей жизни.

Сегодня Ирина счастливо живет с мужем-иностранцем и 3 детьми в Австралии и занимается любимым делом, но когда-то ничего этого у нее не было. Она жила в Тюмени в обычной советской семье в однокомнатной квартире на троих. Но у Ирины была большая мечта и твердое намерение кардинально изменить свою жизнь.

Это книга о том, как пройти тот самый путь к счастливой жизни, в которой исполняются все, даже самые смелые желания. Ваш путь не будет похожим ни на чей другой — он будет неповторимым и уникальным.

Вход на мероприятие свободный, количество мест ограничено. Нужно иметь маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию.

Встреча пройдет в 19:00 по адресу: м. Киевская, пл. Киевского вокзала, д. 2, ТРЦ Европейский, 4 этаж, магазин «Читай-город». Возрастные ограничения: 12+.