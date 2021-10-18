РИАМО - 18 окт. Благотворительный сервис появился на портале mos.ru в середине октября 2020 года. За год работы количество партнеров проекта увеличилось в 10 раз, сообщает пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.

«Партнерами благотворительного сервиса стали уже 55 организаций. Когда мы только запускали эту цифровую площадку, москвичи могли помочь подопечным шести фондов. За год их число выросло почти в 10 раз. Количество отправленных им пожертвований сейчас превышает 30 тысяч. Мы видим, что такой формат удобен и востребован», – сказала заммэра столицы - глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина.

Благотворительный сервис Москвы – первый цифровой проект такого направления, который был создан государством. Его уже оценили, как отечественные, так и зарубежные специалисты. За эффективность сервис получил несколько наград.

«У фондов есть возможность рассказать о своих программах широкой аудитории, а у людей – ближе познакомиться с теми, кто помогает другим», – отметила Сергунина просветительские возможности сервиса.

Воспользоваться им просто, все несколько кликов и денежные средства отправлены. Минимальная сумма пожертвования – 50 рублей. Средняя сумма перевода на сегодняшний день составляет 300 рублей.

Среди партнеров такие фонды, как «Дом с маяком», «Без барьеров», «Жизнь как чудо», организацию «Справедливая помощь Доктора Лизы».