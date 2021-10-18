РИАМО - 18 окт. Новый модуль мобильного приложения «Проверки Подмосковья» под названием «Нарушение теплового режима социальных объектов» в скором времени заработает в регионе, сообщает пресс-служба министерства энергетики Московской области.

Это приложение будет установлено на телефонах руководителей или ответственных сотрудников школ, детских садов, больниц и других социально значимых объектов области.

Если произойдет сбой в отоплении, то пользователю приложения предлагается нажать на кнопку, сигнализирующую о случившемся. Информация незамедлительно поступит на пульт Ситуационно-аналитического центра энергетики и ЖКХ Московской области для принятия оперативных мер реагирования и устранения неполадок.

«В Московской области функционирует свыше 10 тыс. социально значимых объектов, где важно обеспечивать бесперебойное теплоснабжение. Мы из первых рук будем узнавать информацию о допущенных нарушениях, мониторить и контролировать ход и время их восстановления», – отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Мобильное приложение «Проверки Подмосковья» разработано министерством государственного управления, информационных технологий и связи для повышения эффективности контрольной и надзорной деятельности в регионе. С его помощью в мобильном устройстве можно автоматически формировать задания для проведения проверок по чек-листам, делать фотофиксацию объектов в формате «до/после».

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